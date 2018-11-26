У Порошенко признали законность действий российских пограничников

26.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Вчера в районе Керченского пролива имела место не военная, а правоохранительная операция РФ.

Это в эфире телеканала 112 признал секретарь комитета по нацбезопасности и обороны Верховной рады Украины Иван Виннык, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

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По словам политика, Россия заранее предупредила, что проход через Керченский пролив закрыт и провела правоохранительную, а не военную операцию.

“Из видео, из заявлений Российской Федерации, из заявлений нашего морского ведомства относительно состава контингента и их действий, которые были предприняты против украинских судов, я могу утверждать, что это была не военная операция, а правоохранительная операция Российской Федерации. И они действовали исключительно на основании договора об использовании Керченского пролива и Азовского моря, который говорит, что любой спор, который возникает между Российской Федерацией и Украиной, должен решаться двумя сторонами.

Они уведомили, что проход перекрыт какой-то баржей. С точки зрения юриспруденции, международного морского права, которое не распространяется на акваторию Керченского пролива и Азовского моря, которое признано двумя странами территориальным”, – заявил Виннык.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таранкораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.