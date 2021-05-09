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09.05.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Россия
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У Пушилина – двойной праздник. Что подарили главе ДНР

Глава ДНР Денис Пушилин 9 мая отмечает двойной праздник – не только День Победы,...

Глава ДНР Денис Пушилин 9 мая отмечает двойной праздник – не только День Победы, но и свой день рождения.

«Сегодня мы от Общественного Движения «Донецкая Республика» подготовили нашему лидеру подарок с душой, символизирующий дружбу, силу и лидерство – собаку породы лабрадор.

Дарить четвероногих друзей – стало хорошим тоном и доброй традицией в большой политике, когда у дарящих есть желание наполнить подарок глубоким символизмом. Ведь животные являются олицетворением товарищества, поддержки, надёжности и добра.

Говорят, что каждая собака похожа на своего хозяина. Полностью с этим согласны. Ведь Глава Республики обладает доброй душой и  лидерскими качествами, которые сегодня так необходимы нашему молодому государству.

С Днём рождения, Денис Владимирович! Будьте здоровы, а ваш четвероногий друг пусть растёт и крепнет также стремительно, как и наш любимый Донбасс и Большая Россия», – заявил глава центрального исполкома движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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