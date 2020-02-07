У России не осталось океанского флота – как отвечать американцам

07.02.2020, Москва, Михаил Рябов

У России практически не осталось крупных надводных кораблей. Впрочем, гнаться за США и пытаться строить авианосцы не стоит, – у Москвы есть другой сценарий «ассиметричного ответа» американцам.

Об этом в «Независимом военном обозрении» пишет российский военный эксперт Александр Храмчихин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В данный момент в строю ВМФ РФ имеется всего 10 крупных надводных кораблей – три крейсера (в том числе один атомный), пять БПК и два эсминца. Еще восемь кораблей: авианосец, два крейсера (в том числе один атомный), эсминец, четыре БПК находятся на ремонте и/или модернизации, при этом судьба одного БПК неочевидна. Этого мало, даже если все эти корабли собрать в одном месте, что невозможно теоретически. Разбросанность по флотам, между которыми обмен кораблями в случае войны исключен, делает российский океанский флот символическим. Особенно учитывая тот факт, что всего четыре корабля («Петр Великий», «Адмирал Чабаненко», «Адмирал Ушаков» и «Настойчивый») были введены в строй в 1990-е годы, остальные – в советское время. В ХХI веке ВМФ РФ ни одного крупного надводного корабля не получил, а имеющиеся устарели как морально, так и физически, их количество будет лишь уменьшаться. В последние 5–6 лет они интенсивно эксплуатируются, быстро вырабатывая оставшийся ресурс». – утверждает автор.

По его мнению, России сегодня не стоит пытаться втягиваться в гонку со строительством новых авианосцев – «мы не сможем догнать не только США, но теперь уже и Китай».

«Поскольку наш авианосец, как и американский, сам себя защитить не сможет, то сначала нужно строить крейсера, эсминцы и фрегаты для его охраны, что с финансовой и производственной точек зрения делает задачу совершенно нереальной и нерешаемой даже в отдаленном будущем. Строительство авианосцев без кораблей охранения стало бы уже не авантюрой, а уголовным преступлением, о чем забывать ни в коем случае нельзя», – поясняет Храмчихин.

Он полагает, что выходом для России в условиях ограниченных ресурсов станет приоритетное строительство подлодок как оружия сдерживания и небольших надводных кораблей.

«Если осознать ненужность авианосцев, то с эсминцами станет уже проще. Их можно строить в небольшом количестве. Или не строить вообще, сосредоточившись на фрегатах. Если эсминец в пять раз сильнее и при этом в пять раз дороже фрегата, то лучше построить пять фрегатов, чем один эсминец. Ведь противнику проще потопить один эсминец, чем пять фрегатов, один эсминец в каждый отдельный момент времени может присутствовать лишь в одном месте, а пять фрегатов – до пяти мест. И если эсминец стоит в ремонте, то сразу весь его потенциал исключается из оборота, а все пять фрегатов одновременно на ремонт точно не встанут. Из крупных же кораблей, возможно, у нас останутся лишь «Нахимов» и «Петр», – рассуждает автор.

«Самое важное для нас на море – это, разумеется, подлодки. Именно их строительство должно стать абсолютным приоритетом, все остальное может подождать», – резюмирует Храмчихин.