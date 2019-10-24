У Шойгу растут шансы стать преемником

24.10.2019, Москва, Максим Карпенко

Армия заняла первое место в списке государственных институтов, которым больше всего доверяют жители России. Соответствующие итоги социологического опроса обнародовал «Левада-центр», признанный в РФ иностранным агентом.

Согласно результатам опроса, армии доверяют 63% опрошенных, президенту – 60%, а ФСБ и другим спецслужбам 48%, Церкви – 40%.

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В ходе исследования, проведенного с 26 сентября по 2 октября, опрошено 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Примечательно, что политолог Михаил Погребинский в одном из своих интервью отметил, что после 2024-го года на смену нынешнему президенту Владимиру Путину придет более жесткий руководитель, который уже не будет готов к компромиссам с Украиной.