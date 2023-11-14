У ВСУ большие проблемы в Авдеевке – украинский военный эксперт

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Ситуация на Авдеевском направлении очень серьезная, украинская армия имеет здесь большие проблемы. ВС РФ удалось взять под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если с юга и с севера на километр или два они продвинутся, будет большущая проблема. Сейчас, по разным данным, уже и как наши пишут аналитики, так и аналитики противника, взята под контроль основная дорога, как ее называют, «дорога жизни», – мы привыкли к пафосным названиям. Это основной логистический путь. Почему она? Она более твердая, а сейчас зима, грязь – попробуй это все протяни, все будет грузнуть. А, с учетом того, что скорость движения будет низкой, естественно, новый род войск как у противника, так и у нас – это беспилотные летательные аппараты, которые находятся в постоянном несении боевого дежурства – как разведывательные, так и ударные, машина не двигается, сразу будет по ней нанесен удар и она будет уничтожена с личным составом и с тем, что она везет. Поэтому проблема Авдеевки очень серьезная, и сейчас наша задача клещи, которые есть, отодвигать в стороны», – мечтает Стариков.