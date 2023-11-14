У ВСУ большие проблемы в Авдеевке – украинский военный эксперт

Анатолий Лапин.  
14.11.2023 19:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Ситуация на Авдеевском направлении очень серьезная, украинская армия имеет здесь большие проблемы. ВС РФ удалось взять под огневой контроль единственную дорогу, по которой идет снабжение гарнизона ВСУ.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт Олег Стариков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ситуация на Авдеевском направлении очень серьезная, украинская армия имеет здесь большие проблемы. ВС РФ...

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«Если с юга и с севера на километр или два они продвинутся, будет большущая проблема. Сейчас, по разным данным, уже и как наши пишут аналитики, так и аналитики противника, взята под контроль основная дорога, как ее называют, «дорога жизни», – мы привыкли к пафосным названиям. Это основной логистический путь.

Почему она? Она более твердая, а сейчас зима, грязь – попробуй это все протяни, все будет грузнуть. А, с учетом того, что скорость движения будет низкой, естественно, новый род войск как у противника, так и у нас – это беспилотные летательные аппараты, которые находятся в постоянном несении боевого дежурства – как разведывательные, так и ударные, машина не двигается, сразу будет по ней нанесен удар и она будет уничтожена с личным составом и с тем, что она везет.

Поэтому проблема Авдеевки очень серьезная, и сейчас наша задача клещи, которые есть, отодвигать в стороны», – мечтает Стариков.

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