У Зеленского нашли идеального козла отпущения

09.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Арест без права освобождения под залог бывшего депутата ВР, одиозного майданщика Сергея Пашинского еще год назад был бы просто невозможен.

Об этом в комментарии «Московскому комсомольцу» заявил замглавы Украинского института анализа и менеджмента политики Кирилл Молчанов.

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«Народ требует хлеба и зрелищ. Так как первого нет, ему дают второе. Украинцы давно ждали громких судебных процессов над представителями предыдущей правящей элиты — и вот дождались. Для них выбрали самого «токсичного» политика времен Порошенко, за которого сегодня никто не заступится. Идеальный козел отпущения. При этом еще год назад такое было бы невозможно, так как Пашинский входит в ближайшее окружение Александра Турчинова, занимавшего тогда пост секретаря СНБО», – сказал эксперт.

По его мнению, если президент Украины Владимир Зеленский «проявит политическую волю, он без проблем посадит Пашинского в тюрьму».

«Впрочем, по лицу обвиняемого было видно, что он находится в глубоком шоке. Он до последнего не мог поверить в реальность происходящего. Теоретически следом за Пашинским под суд могут отправить Порошенко, Луценко, Гонтареву и так далее. Все это народ с радостью поддержит», – резюмировал Молчанов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Пашинский был арестован на два месяца по подозрению, предъявленному ГБР Украины.

Эксперты считают, что экс-президент Петр Порошенко может быть следующим.