У Зеленского опозорились незнанием «Минска» и пообещали, что никаких переговоров с ЛДНР не будет

23.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинский президент Владимир Зеленский и его команда, несмотря на невозможность завершить войну другими способами, не готовы идти на переговоры с «террористами» в ЛДНР.

Об этом в ходе дискуссии в эфире телеканала «112 Украина» заявила депутат от «Слуги народа» Марина Бардина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ряд тех вопросов, которые согласуются в Минских соглашениях, уже не были выполнены, поскольку просрочили все дедлайны.

Поэтому Зеленский говорит, что он имеет полное право требовать пересмотра части контроля за границей. И тут, к нашему преимуществу, Франция и Германия поддерживают нас в этом вопросе. Потому что у них есть понимание, что, если не будет контроля Украины за границей, то никаких выборов происходить не может, потому что необходимо, в первую очередь, придерживаться вопросов безопасности», – сказала парламентарий.

Марину Бардину спросили, откуда у неё информация о якобы поддержке Киева со стороны Франции и Германии, однако она проигнорировала вопрос.

После чего депутат Верховной рады, экс-спикер МИД Украины Олег Волошин заметил, что Бардина озвучивает абсурдные требования, которые невозможно реализовать без диалога Киева с Донецком и Луганском.

«Я вам сразу скажу, какой будет ответ Москвы: «Договоритесь с Донецком и Луганском. Может быть, они завтра туда хоть международных миротворцев пустят. Вам же ничего не мешало договариваться с ними в рамках обмена пленными», – напомнил Волошин.

Бардина ответила, что никакие переговоры с «террористами» недопустимы.

«С кем там договариваться? Есть международное право, в рамках которого мы должны действовать как страна. Международное право является приоритетом», – сказала парламентарий.

В ответ Волошин напомнил, что Киев подписал Минские соглашения, под которыми также стоят и подписи глав ДНР и ЛНР, представители которых входят и в Контактную группу в Минске.

Депутат из «Слуги народа» попыталась возразить, что представители ЛДНР якобы не входят в Контактную группу, однако её поправили оппоненты и ведущий программы.

«Позиция однозначная. Владимир Зеленский – президент с конца 2019 года. Давайте адресовать эти вопросы к экс-президенту Петру Алексеевичу. У президента Зеленского есть чёткая позиция – мы не готовы идти на диалог с представителями так называемой местной власти», – резюмировала Бардина.