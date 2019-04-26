У Зеленского подтвердили встречу с Гройсманом

26.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

В команде избранного президента Украины Владимира Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом, передет корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом рассказал спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков в эфире «112-Украина».

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«На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера. На ней не обсуждалось рабочих моментов или государственной политики. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации», — рассказал Разумков.

На вопрос были ли они ранее знакомы, Разумков ответил:

«Я не готов ответить. Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений не было», — сказал представитель штаба Зеленского.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Гройсман и Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу.