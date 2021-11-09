У Зеленского решили сливать компромат на антивакцинаторов

Публикация видео, на котором народный депутат Украины из фракции «Слуга народа» Юрий Камельчук, известный своей критикой вакцинации, приценивался к новым машинам в салоне «Тойоты», свидетельствует о том, что в Офисе президента Украины решили дискретировать противников вакцинации.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявила политолог Александра Решмедилова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Он является не только медийно активным «слугой народа» со своей обычной позицией, он еще очень рьяный антивакцинатор. Не исключаю, что может появиться распоряжение, условно, Офиса президента, ограничить медийную активность его и еще ряда депутатов, которые активно против вакцинации, для того, чтобы они своим примером не плодили вот это настроение.

Вы знаете, что активно пошли по всей Украине протесты антивакцинаторов. У нас реально сейчас проблемы с тем, чтобы задавать тон. Кстати, не так давно Шмыгаль сказал, что он привит, рассказал, какими вакцинами – якобы задает тон. Пошла активно социальная реклама, министр здравоохранения выступает.

Думаю, что господин Камельчук, если идут какие-то торги, мы его будем все меньше и меньше видеть. То есть, за ним будут, наверное, бегать папарацци, чтобы узнать – где он, и что он делает.

У многих депутатов за эти там два с небольшим года поменялся образ жизни, не только статус политический, но и социальный. Они по-другому стали жить.

Можно сказать, что на их фоне очень сильно поменялся статус у всех остальных украинцев, которые активно победнели, потому что порядка половины страны находятся в бедности по свежей статистике.

Депутаты у нас – это одновременно и звезды шоу-бизнеса, и политики. Публичные личности, за ними будут всегда ходить папарацци, а там, где не будет папарацци, там найдутся, скажем так, просто неравнодушные граждане, которые будут доставать телефон.

Я просто напомню, что у нас же есть закон о раскрывателях, коррупция, и если вдруг где-то зафиксирован факт, что кто-то делает какую-то крупную покупку, я думаю, что неравнодушных граждан найдется еще больше», – резюмировала Александра Решмедилова.