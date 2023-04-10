У Зеленского угрожают крымчанам: Заходим в Красноперекопск и загоняем вас в угол

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Украина нацелена добиться взятия под свой контроль Крыма военным путем, после чего местное население надолго будет лишено права проводить выборы.

Об этом в интервью РБК-Украина заявила «представитель президента Украины в АРК» Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы понимаем сейчас, что Крым политико-дипломатическим путем освободить не можем, а освобождать нам территорию надо. Поэтому мы используем тот путь, который для нас будет максимально оптимальным на определенный момент. Да, мы говорим об освобождении военным путем», – сказала представительница киевского режима.

При этом она добавила, что Украина хотела бы минимизировать число жертв.

«И потому, когда мы будем на границе с Крымом, уже зайдем, скажем, в Красноперекопск, мы можем предложить России: окей, давайте поговорим, как вы из Крыма будете выходить. Вы все равно отсюда уйдете, потому что мы вам уже разрушаем цепи снабжения, загнали вас в угол. Любые войны завершаются все равно каким-нибудь переговорным процессом. Если россияне не пойдут на это, будем продолжать освобождать военным путем», – пригрозила Ташева.

При этом она считает, что в Крыму нельзя будет проводить свободные выборы даже после перехода его под контроль Украины.

«Наше видение в том, что после деоккупации будет военная администрация. И затем возможен переход к военно-гражданским администрациям. Мы вырабатываем критерии, оценивая которые мы будем понимать, возможен ли такой переход. Мы не ставим какую-то рамку, что через пять лет или десять лет мы точно проведем выборы. А если за это время не произойдет когнитивная деоккупация? Если мы поймем, что у людей еще не выветрилась пропаганда? Мы понимаем, кого они там будут выбирать?», – добавил назначенка Зеленского.