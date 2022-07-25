«Убивать, убивать, убивать» – украинский генерал о русских

25.07.2022  01:11 (Мск), Львов
Тарас Стрельцов.  
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ВСУ-убийцы, Дзен, Украина, Экономика коллапса
Новости Украины

У ВСУ большие проблемы с материальным обеспечением, однако у украинских солдат есть ярость.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, генерал ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


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«Наша задача на войне понимать, что враг никогда не будет благородным, а русские словом и благородством не соответствуют никаким требованиям. Поэтому не нужно верить, нужно убивать, убивать, убивать оккупантов, которые пришли на нашу землю, уничтожают наши города, уничтожают наших детей и пытаются опустить нас до такого уровня проживания, чтобы слово Россия вызывало ужас.

Пока что украинцы имеют свою точку зрения. И у нас не ужас, у нас большая ненависть и ярость, которая позволяет уничтожать русских, которые пришли, непрошеными гостями на нашу землю», – грозился Кривонос.

В то же время он признал, что, несмотря на ярость, у ВСУ огромные проблемы, в связи с экономическим состоянием государства.

«Война работает нам не на пользу, потому что война в первую очередь – это мощная экономика государства. У нас с этим проблемы, потому что мы не развивались, мы не выделяли деньги на нашу армию. Сейчас не популярно это говорить, но давайте вспомним, что в январе месяце Верховная рада сняла с ВСУ 50 миллиардов. Конечно, можно сказать, что мы бы всё равно не успели бы их освоить, что они пошли бы не по тому направлению, но это показывает подход наших политиков к созданию мощной, сильной армии. К сожалению, до 24-го февраля не так много к этому предъявлялось внимания, как сейчас. Но сейчас это идёт с большими трудностями для нас», – сокрушался украинский генерал.

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