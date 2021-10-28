Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
28.10.2021 14:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Украина
Просмотров:

Ударился о причал, есть пострадавшие – официальные подробности бедствия корабля ВМС Украины

Новости УкраиныВМС Украины обнародовали официальные подробности недавнего ЧП на судне размагничивания «Балта», спасать которое от...

ВМС Украины обнародовали официальные подробности недавнего ЧП на судне размагничивания «Балта», спасать которое от затопления возле острова Змеиный пришлось чуть ли не всем составом «москитного флота».

Как сообщает телеканал ВМС Украины «Бриз», 12-го октября экипаж «Балты» предпринял неудачную попытку пришвартоваться к причалу на острове. В сильный шторм корабль волной ударило о сооружение, из-за чего его борт был помят, а в кормовой части судна затопило несколько отсеков. Отметается также, что двое моряков-членов экипажа «Балты» получили травмы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Для того, чтобы спасти корабль была организована целая операция. Из-за того, что собственных спасательных сил у ВМСУ недостаточно, к ней привлекли гражданских моряков – были задействованы силы Морской спасательной службы, Госгидрографии и других ведомств – всего восемь кораблей и катеров, а также четыре вертолета отдельной морской авиационной бригады. При этом, в ВМСУ спасение «Балты» посчитали подвигом и наградили участников операции.

«Командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа торжественно наградил экипажи специализированного флота казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба», «Госгидрографии», филиала «Дельта-лоцман» Администрации морских портов Украины, а также офицеров, старшин и матросов ВМСУ, которые отличились во время спасательной операции и ликвидации последствий аварии на судне размагничивания «Балта», – говорится в сообщении.

Раннее военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев отметил, что произошедшее с «Балтой» свидетельствует о том, что украинские моряки не имеют должной практики и слабо подготовлены.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть