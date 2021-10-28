Ударился о причал, есть пострадавшие – официальные подробности бедствия корабля ВМС Украины

28.10.2021 14:29 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

ВМС Украины обнародовали официальные подробности недавнего ЧП на судне размагничивания «Балта», спасать которое от затопления возле острова Змеиный пришлось чуть ли не всем составом «москитного флота».

Как сообщает телеканал ВМС Украины «Бриз», 12-го октября экипаж «Балты» предпринял неудачную попытку пришвартоваться к причалу на острове. В сильный шторм корабль волной ударило о сооружение, из-за чего его борт был помят, а в кормовой части судна затопило несколько отсеков. Отметается также, что двое моряков-членов экипажа «Балты» получили травмы.

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Для того, чтобы спасти корабль была организована целая операция. Из-за того, что собственных спасательных сил у ВМСУ недостаточно, к ней привлекли гражданских моряков – были задействованы силы Морской спасательной службы, Госгидрографии и других ведомств – всего восемь кораблей и катеров, а также четыре вертолета отдельной морской авиационной бригады. При этом, в ВМСУ спасение «Балты» посчитали подвигом и наградили участников операции.

«Командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа торжественно наградил экипажи специализированного флота казенного предприятия «Морская поисково-спасательная служба», «Госгидрографии», филиала «Дельта-лоцман» Администрации морских портов Украины, а также офицеров, старшин и матросов ВМСУ, которые отличились во время спасательной операции и ликвидации последствий аварии на судне размагничивания «Балта», – говорится в сообщении.

Раннее военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев отметил, что произошедшее с «Балтой» свидетельствует о том, что украинские моряки не имеют должной практики и слабо подготовлены.