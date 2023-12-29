Уклонистам запретят снимать деньги с банковских счетов

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В рамках ужесточения кампании по мобилизации власти Украины планируют ввести запрет на снятие средств со счетов частными лицами, уклоняющимися от службы в армии.

Сообщается, что в ближайшее время соответствующий закон будет внесён в Верховную раду, главным инициатором называется секретарь Совбеза Александр Данилов.

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Экономист Александр Дудчак считает, что подобные меры нужны властям Украины не только как репрессивный инструмент, но и для нового ограбления населения.

«Людей, которые не хотят умирать за нацистский режим, объявляют «уклонистами» и предлагают ограничить вывод денег с их банковских счетов. Это не только ограничения в отношении уклонистов, а еще и попытка легализовать грабёж населения, потому что «уклонистами» назвать можно кого угодно. По сути, можно будет ограбить минимум 2/3, а, то и 4/5 населения Украины – всех, кроме детей. Сначала у вас спишут все сбережения, а потом можете ходить и доказывать, что вы, на самом деле, негодный к службе инвалид», – сказал Дудчак.

Владимир Зеленский ранее заявлял о планах руководства ВСУ мобилизовать до 500 тысяч человек в ближайшее время. Депутаты Верховной рады неоднократно предупреждали, что «воевать придётся всем» – известно, что в Киеве обсуждаются планы набора в армию и женщин.

В последний раз в Европе всеобщая мобилизация объявлялась в гитлеровской Германии незадолго до краха Третьего Рейха.