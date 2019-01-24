Украина атакует Россию фейками

24.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и ответственности за ее распространение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроекты предусматривают введение штрафов – 3-5 тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 400 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц.

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Выступивший в обсуждении законопроекта депутат от «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что зачастую массовые фейковые атаки шли на Россию из Украины и Грузии.

«Фейк о 300 погибших на пожаре в «Зимней вишне» пошел от украинского пранкера Евгения Вольнова, который обзванивал кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и просил зарезервировать побольше мест. А потом эти слухи подхватывали отдельные блогеры. Это было настоящим глумлением. Под видом Кемерово распространялись снимки из «Хромой лошади» и Одессы», – сказал Ревенко.

По его словам, особенно много фейков в российских СМИ касаются ситуации на Донбассе.