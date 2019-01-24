//exit;
24.01.2019, Москва,   Галина Шершнева
 
Криминал, Россия, Украина
Просмотров:

Украина атакует Россию фейками

Госдума приняла сегодня в первом чтении законопроекты о блокировке недостоверной информации и ответственности за ее распространение, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Законопроекты предусматривают введение штрафов – 3-5 тысяч рублей для физлиц, 30-50 тысяч рублей – для должностных лиц, от 400 тысяч до 1 миллиона рублей для юрлиц.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Выступивший в обсуждении законопроекта депутат от «Единой России» Евгений Ревенко отметил, что зачастую массовые фейковые атаки шли на Россию из Украины и Грузии.

«Фейк о 300 погибших на пожаре в «Зимней вишне» пошел от украинского пранкера Евгения Вольнова, который обзванивал кемеровские морги, представляясь сотрудником МЧС, и просил зарезервировать побольше мест. А потом эти слухи подхватывали отдельные блогеры. Это было настоящим глумлением. Под видом Кемерово распространялись снимки из «Хромой лошади» и Одессы», – сказал Ревенко.

По его словам, особенно много фейков в российских СМИ касаются ситуации на Донбассе.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Просьба к читателям поддержать работу модератора:
Карта «СБ России»: 5469380053262415, Кошелёк WebMoney: R521060319296

Похожие новости

Сетевая провокация по старой методичке «ФСБ взрывает Россию»
Бывший АТОшник о пранкере Вольнове: «Эта гнида и мразь заслуживает наказания!»
Украинский пропагандист опозорился, попытавшись выдать трупы атошников за бойцов ЛДНР
Украина дала повод России усилить свои позиции – BBC
Пресс-служба штаба «АТО» старательно подчищает ляпы своих фейкомётчиков
Фото убитых игиловцами христиан в Ираке украинские СМИ выдали за зверства Асада в Алеппо
Украинский террорист Вольнов глумился над жертвами в эфире меджлисовского ТВ
Фейковые ужасы от штаба «АТО»
Геббельс рыдает от зависти: украинские СМИ приписали Трампу обвинения Путина, адресовавшиеся Обаме
Пранкер Лексус: хайп вокруг украинца Вольнова лишь увеличивает его аудиторию и заработки
МИД РФ: Киев пытается переложить ответственность за блокаду Донбасса на своих зарубежных кураторов
Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть