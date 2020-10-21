«Украина будет встречать русские войска цветами»

21.10.2020, Киев, Максим Карпенко

В случае, если украинская власть решится на широкомасштабную военную агрессию на Донбассе, российская армия, которая придет на защиту республик, уже не остановится в сорока километрах от столицы, как это было во время войны в Грузии в 2008-м году.

Такое мнение в эфире интернет-канала «Голос правды» выразил украинский военный историк Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению эксперта, Россия будет вынуждена отправить войска на защиту своих граждан, которых с каждым днем все больше на территории ЛНР и ДНР.

«И в Донецке, и в Луганске получают в первую очередь российские паспорта те, кто служат в Народной милиции, то есть, военнослужащим эти паспорта выдают в первую очередь.

В случае начала массированной военной акции, Россия должна будет предпринять соответствующие меры по защите граждан Российской Федерации. Об этом говорил сам Путин, это не секрет. Это первое.

Второе – ты же помнишь 2008-й год, Грузию, что за 40-к километров российские войска остановились от Тбилиси. Поэтому я боюсь, что если начнется подобное что-либо, и господин Зеленский себе это позволит (вернее не он позволит, а ему прикажут – он же ничерта сам не соображает, вряд ли он на что-то способен)…

Но, если ему прикажут эту провокацию совершить, может быть, даже привлекая какие-то остатки украинской авиации, это будет кошмар, конечно. Я думаю, что российская армия, придя на помощь ДНР и ЛНР, она не остановится в 40-ка километрах от Киева. А какая-нибудь Псковская воздушно-десантная дивизия, высадившись здесь, в Киеве, займет буквально в течение получаса все важные государственные объекты», – заявил Дудкин.

При этом, интервьюер Юрий Кот отметил, что сопротивляться российской армии в Киеве будет некому: «Когда Псковская десантная дивизия появится в Киеве, возникнет проблема у них воевать, потому что их засыплют цветами киевляне, потому что они здесь появились. Я уверен в этом, что сегодня вся Украина встречала бы русских военных, миротворцев с распростертыми объятиями, не говоря уже о Донбассе».

С ним согласился Дудкин: «Вот я об этом и говорю, что миротворческая миссия России, как в Карабахе, так и здесь, она бы сыграла свою решающую роль».