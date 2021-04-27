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28.04.2021, Донецк, Михаил Рябов
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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«Украина – это неотъемлемая часть России»

Новости Украины

Украина юридически остается неотъемлемой частью России. Об этом заявил один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов во время выступления на «Народном форуме», который проводился в ЛНР.

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«В 1991 году у нас отняли нашу Родину – Великий Советский Союз, а сегодня спонсоры распада СССР сталкивают лбами многонациональный дружный народ. После развала СССР роль «всемирного полицейского» примерили на себя США, которые намереваются превратить постсоветские страны в колониальные государства. Справедливо заметить, что частично у Америки это получилось. Стоит только посмотреть, во что превратили американские кураторы Украину, которая ещё на момент распада СССР была мощной индустриальной страной. Вместе с модной нынче декоммунизацией, в оставшейся части Украины прошла сильнейшая волна деиндустриализации, которая бесследно смыла все достижения советской эпохи.

Важно понимать, что ни один украинский президент не работал в интересах своего народа: с 1991 года украинцев планомерно грабили, обманывали и отдаляли от исторической Родины – Российской Федерации.

Бандиты и жулики, дорвавшиеся до власти в «незалежной», борются с историей нашего Отечества, бесцеремонно её переписывая, уничтожая мемориалы героям Великой Отечественной войны, героизируя нацистов. В знак протеста с захватнической антироссийской властью на Украине, в Донбассе началась Русская весна. Мы, жители Донецкой и Луганской Народных Республик, поставили себе цель – сохранить героическую историю своей Родины и вернуться домой – в состав Великой России. Свою свободу мы отстаиваем с оружием в руках, не позволяя укрофашистам нас поработить. Но, к сожалению, постмайданные «незалежные» власти превратили в рабов людей, проживающих в оставшейся части Украины.

И сегодня мы призываем жителей ОЧУ последовать нашему примеру и начать бороться с оккупационным режимом так называемых «слуг народа», ускоривших ликвидацию Украины», – сказал Муратов.

«Как только на нашу землю, а территория 15 советских Республик – это наша земля, шагнула так называемая европейская «свобода», все эти государства начали стремительно деградировать. Только Россия смогла удержаться от паразитирующего западного режима.

Единственным спасением Украины, как и всего постсоветского пространства, вкусившего «плоды» западной «демократии», является воссоединением с Отечеством – Большой Россией. Можно ли назвать хоть одну постсоветскую страну, кроме Российской Федерации, обладающую суверенитетом? Безусловно, нет. Только Россия обладает настоящим государственным суверенитетом, сильной армией и влиянием на мировой арене. Все остальные территории разваленного Советского Союза стали колониями Запада и полигоном для НАТО. И если жители постсоветских стран хотят жить в развитии, а не выживать в условиях западной оккупации, они должны найти возможности вернуть свои государства домой – в Россию. Ведь только большие страны могут создавать глобальные проекты и обладают настоящим суверенитетом.


После Общероссийского голосования по поправкам к Конституции России, прошедшего в 2020 году, Российская Федерация стала правопреемницей СССР. Это значит, что Россия получился право контроля и восстановления закона на территории всего Советского Союза. Поэтому украинские жители, выживающие в Зе-оккупации, должны помнить, что в рамках Международного права они до сих пор являются гражданами СССР. Ведь документально Украина в 1991 году из Советского Союза не выходила.

Предатели, разваливающие Союз, так спешили угодить своим западным хозяевам, что не задокументировали выход союзных Республик из состава СССР. В этой связи, хочу отметить Украина – это неотъемлемая часть России. А объединение всех территорий СССР в составе Большой России – неизбежно!» – заключил Алексей Муратов.

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