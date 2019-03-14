«Украина – это промежуточное зло между евреями и чеченцами» – Корчинский

14.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинцы должны наводить ужас на русских – побольше стрелять и не сдерживаться в эфирах, чтобы российские медиа распространяли их зловещий образ.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил украинский радикал, экс-глава УНА-УНСО Дмитрий Корчинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конкретно вы и остальные националистические организации устраивают радикальные акции против российских ведомств и так далее, а они [российские СМИ] показывают: вот, смотрите, что творится в Киеве!» – отметил ведущий.

«Мы ежедневно на фронте убиваем нескольких федеральных военнослужащих РФ, 50 тысяч бойцов «на нуле» сейчас стреляют в их сторону, в том числе средствами артиллерии, ПТУРСами и чем угодно. То есть, если вы думаете, что если кто-то кинет какую-то банку сметаны в стену российского посольства, то это что-то добавляет ко всем тем выстрелам, к артиллерийским залпам? Я этого не понимаю», – заявил Корчинский.

«Кое-кто считает провокацией блокировку одного из якобы пророссийский телеканалов – на российском геббельс-ТВ покажут, что смотрите, в Киеве националисты, как они говорят, радикалы, неонацисты мешают работать нормальным оппозиционным телеканалам, где свобода слова, хаос, радикализм и так далее», – попытался объяснить журналист.

«Ну, у нас над Верховной радой сине-жёлтый флаг, разве это не провокация – бандеровский флаг над Радой? На билбордах президента сейчас написано «армия, мова, вира», «Геть вид Москвы», опять таки, у нас есть ВС, которые сейчас воюют. По сравнению со всем этим, всё, что сделает какой-нибудь маргинал и мелкий хулиган типа меня – это просто незаметные вещи. Само существование Украины – это провокация для РФ», – ответил националист.

Продолжая тему, ведущий привёл в пример один из эфиров, где командир батальона «ОУН», главарь одноименной группировки Николай Коханивский высказывался по поводу зачистки Донбасса и украино-российском противостоянии.

«Украина может остановить Россию, и Россия обязательно развалится, когда получит военное поражение в войне с нами. А это возможно, если мы по-настоящему возьмёмся за войну», – рассказывал Коханивский.

«Я ничего не утверждаю, но за день эту цитату растащили чуть ли не все российские медиа, мол, посмотрите, какие заявления, они не хотят мира, они хотят силой зачистить, утопить в крови», – продолжил журналист.

«То есть русские медиа показали, что на Украине есть какие-то люди, которые собираются поступать по-мужски, рационально и нормально с оккупированными территориями. Значительно хуже, когда они нас показывают овцами, когда они смеются над нами. Когда они нами пугают российского избирателя, это хорошо. Пусть боятся, но не смеются над нами.

То есть сейчас в России в пропагандистский оборот вошёл украинец с автоматом, украинец, который готов убивать, мучить оккупантов и их приспешников, это очень хорошо. То есть раньше, когда говорили «бандеровец», в груди холодело в советские времена. Потом, до 2013 года, когда говорили «бандеровец», представлялся смешной дядька весь в значках, с кашей в бороде, который машет руками – ну, смешной персонаж, это ненормально», – заявил Корчинский.

«Украинцев должны бояться. Сейчас украинцы – что-то среднее между вселенским злом – евреями и злом местного масштаба – чеченцами. Украина занимает это промежуточное зло между евреями и чеченцами. Я думаю, что мы должны выйти в этом на первую роль. Мы должны быть страхом для РФ, мы должны больше стрелять и не должны сдерживать себя в словах», – добавил экс-главарь УНА-УНСО.