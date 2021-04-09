Украина готова к началу полномасштабных боевых действий

09.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

ВСУ увеличили в Донбассе число вооруженных провокаций, жертвами которых становятся старики и дети..

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью «Известиям» заявил глава ДНР Денис Пушилин, отвечая на вопрос об обострении ситуации в Донбассе.

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Он говорит, что нынешней эскалации способствует целый ряд факторов.

«Внешние — подталкивание Украины именно к военному обострению, и мы это видим в разных вариациях. Где-то это просто молчаливое согласие стран-гарантов, которые должны были бить в колокола после того, как ситуация дошла до нынешнего обострения. А они просто молчат и не задействуют рычаги, которые у них есть, чтобы ситуацию вернуть к хотя бы относительно мирному состоянию», – сказал Пушилин.

По его мнению, переговоры Киева с руководством НАТО и президентом США Джо Байденом тоже в какой-то степени подталкивают Украину к обострению.

«Но у Киева еще есть ряд внутренних причин: политический и экономический кризисы, проблемы с вакцинацией. Если не ошибаюсь, сегодня Украина вышла на первое место по ежедневному приросту заболевших в Европе. Поэтому им нужно искать точки отвлечения», – считает руководитель республики.

Он подчеркивает, что «Украина перешла в некие новые фазы», когда стянуто огромное количество техники, а также есть достаточно серьезное скопление личного состава вдоль линии соприкосновения, что зафиксировано как разведкой ДНР, так и наблюдателями ОБСЕ.

Также собеседник издания уточнил, что в I квартале 2021 года в два раза увеличилось количество обстрелов по сравнению с IV кварталом 2020-го.

«Более того, мы наблюдаем ярко выраженные провокационные действия — убийство снайпером пенсионера в населенном пункте Александровка. Сделано это цинично и осознанно. Он никак не мог быть похож на военного, занимаясь делами в огороде. Недавний случай задействования беспилотного летательного аппарата. Как предварительно свидетельствует Генпрокуратура ДНР, было сброшено взрывное устройство, в результате погиб ребенок, которому не исполнилось даже пяти лет. Это то, к чему пришла Украина и где мы сейчас находимся. В целом ситуацию можно оценить следующим образом: Киев готов к началу ведения полномасштабных боевых действий. Будет этот последний приказ отдан или нет, покажет время», – резюмировал Пушилин.