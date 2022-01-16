Украина готовит хитрость, чтобы Донбасс оказался в НАТО

16.01.2022  01:04 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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Дзен, Донбасс, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Одна из разрабатываемых в Киеве стратегий – заявка о согласии на выполнение Минских соглашений, но с оговоркой – например, касающейся лишь временного права вето Донбасса на вступление Украины в НАТО.

Об этом в эфире YouTube-канала «Politwera» заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Одна из разрабатываемых в Киеве стратегий – заявка о согласии на выполнение Минских соглашений,...

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«На экспертном уровне несколько раз это выскакивало и в прошлые годы, например, что мораторий на вступление Украины в НАТО на время реинтеграции Донбасса. Второй вариант – право вето у Донбасса на какое-то время, на 20 лет», – сказал политолог.

«А на каком основании, в каком статусе Донбасс может заявлять право вето?» – уточнила ведущая.

«Как отдельная единица, в соответствии с Минскими соглашениями, реинтегрированная на особых условиях. То есть, минский процесс становится определяющим, плюс – минский процесс «с отягчающими». Есть такой вариант, он прорабатывался. Но это маловероятно по внутреннеполитическим причинам», – ответил Джангиров.

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