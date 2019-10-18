Украина грозит накрыть ракетами Черноморско-Азовский бассейн

18.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

Украина не оставила попыток создать проблемы Черноморскому флоту Российской Федерации.

Об этом пишет «Независимая газета», указывая, что Киев разрабатывает сверхзвуковую противокорабельную ракету большой дальности «Молния», модель которой была представлена на выставке вооружений в Киеве, проходившей с 8 по 11 октября.

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При этом украинские конструкторы утверждают, что технические характеристики ракеты превзошли характеристики российской ракеты Х-31.

Еще ранее украинские военные представили противокорабельную ракету «Нептун», которая, как утверждалось, способна преодолеть 300 км, что покрывает всю территорию Азовского моря и прибрежную акваторию Черного моря.

В публикации отмечается, что Киев уделяет особое внимание противокорабельным ракетам неспроста.

«Военно-морские силы Украины (ВМСУ) сегодня находятся в столь плачевном состоянии, что не способны противостоять Черноморскому флоту России. Не случайно украинские адмиралы заявляют о тактике «волчьей стаи», разработанной еще в гитлеровской Бундесмарине. Это когда малые артиллерийские и ракетные катера атакуют крупные корабли противника. При этом, похоже, Украина по-прежнему намерена контролировать акваторию Черного и Азовского морей. А сделать это можно только с помощью крылатых ракет», – пишет «НГ».

При этом заявления об очередной украинской «суперракете», хотя и «Нептун», и «Молния» еще только в стадии разработки, прозвучали на фоне российских учений «Гром-2019», в ходе которых был произведен запуск межконтинентальной баллистической ракеты из комплекса «Ярс», а бомбардировщики Ту-95МС выполнили практические стрельбы крылатыми ракетами.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко заявил, что ВСУ успешно испытали отечественную противокорабельную крылатую ракету «Нептун».

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