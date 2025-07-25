Украина и Запад будут подрывать Россию через терроризм – эксперт

Максим Столяров.  
25.07.2025 16:43
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Украина и её западные союзники будут пытаться увеличивать количество терактов в России и удары по глубокому тылу, поскольку все другие методы против РФ они исчерпали.

Об этом в интервью эстонскому кинодокументалисту Олегу Беседину заявил политолог Ростислав Ищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина и её западные союзники будут пытаться увеличивать количество терактов в России и удары...

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«На Украине постоянно говорят, и Зеленский постоянно открыто говорит, что он хочет перенести войну вглубь России. И действительно, для Украины единственный шанс выбраться из этого столкновения без полной катастрофы – это подорвать внутреннюю стабильность в России.

И поскольку Запад не смог её подорвать экономическим путём, Украина будет пытаться её подорвать террористическим путём. Она постоянно пытается организовывать террористические проникновения», – сказал Ищенко.

«В том числе, она пытается наносить удары воздушные по территории РФ. Пока что у нее не получается, пока что российские ПВО работают достаточно эффективно, чтобы подавляющее число беспилотников сбивать.

Но Украина постоянно ищет слабые места, и выпрашивает у Запада ракеты. Пытается нарастить производство беспилотников. И понятно, что они будут это делать, и союзники будут им в этом помогать. Другое дело, что у союзников недостаточно ресурсов для того, чтобы в техническом плане переиграть Россию, но они к этому стремятся.

Поэтому Зеленский будет продолжать организовывать провокации, а союзники будут ему в этом помогать», – добавил он.

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