Украина. Игры «Пэтриотов»

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Как известно, телеканал CNN со ссылкой на анонимных военных чиновников сообщил, что США могут в ближайшее время объявить о передаче Украине ЗРК «Пэтриот». Этот план Пентагона должен одобрить министр обороны Ллойд Остин, прежде чем он будет отправлен на подпись президенту Джо Байдену.

И хотя новый список военной помощи Украине не включал упомянутые выше установки, большинство военных экспертов, как российских, так и зарубежных, уже не сомневаются, что рано или поздно эти комплексы будут переданы режиму Зеленского.

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Колебания американских властей с передачей батареи «Пэтриот» понятны. Сей ЗРК последние 30 лет имеет довольно кислый имидж системы ПВО/ПРО и, пройдя ряд модернизаций, не слишком улучшил свой боевой потенциал.

Как известно, первый боевой опыт применения «патриотов» во время операции «Буря в пустыне» был, мягко говоря, провальным. Высокотехнологичный американский ЗРК плохо справлялся с перехватом баллистических ракет SCUD ближнего радиуса действия, которыми стреляли по военным объектам США с союзниками войска Саддама Хуссейна.

Пончик в том, что SCUD – это была модернизированная западными немцами давно устаревшая советская тактическая ракета Р-17. Для повышения точности, немцы снабдили двигатель ракеты дополнительной камерой сгорания – бустером, избавив его от пульсаций, тем самым сделав траекторию полёта более плавной и, как следствие, предсказуемой для систем ПВО.

Так вот, из десяти выпущенных иракцами «Скадов» по Израилю, американцам удавалось перехватить «в среднем по больнице» две ракеты, подобно ФАУ-2 летящих по баллистической траектории, практически в полигонных условиях.

Выяснилась интересная подробность: из сорока запущенных Ираком по Израилю ракет на территории, «прикрытой» американскими ЗРК, разорвались практически все из них. По сообщениям военных источников, даже в случае близкого подрыва американские противоракеты не уничтожали боеголовки «Скадов», а лишь незначительно отклоняли их от курса, чем объясняется до оторопи частое попадание ракет в гражданские кварталы израильских городов. Психологический эффект от разрывов модернизированных Р-17, которого удалось добиться иракцам, привёл к тому, что количество израильтян, покончивших жизнь самоубийством, превысило фактические потери от попаданий самих «Скадов».

Учтя ошибки и проанализировав опыт применения первых «патриотов», американцы провели модернизацию своих ЗРК в начале 2000-х, выпустив две более продвинутых модификации – PAC-2 и PAC-3.

Постепенно, интригами, подкупом и посулами, американским компаниям ВПК удалось протолкнуть «Пэтриот» в экспортном исполнении своим союзникам по НАТО и на Ближнем Востоке, главным образом, в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Однако 5 февраля 2017 года с модернизированными «патриотами» случился очередной конфуз.

В конце января 2017 года йеменским повстанцам, поддерживающим правительство Али Абдаллы Салеха и выступающим против Абд Раббу Мансура Хади, удалось провести несколько успешных наступательных операций. Они завершились поражением саудовского военного корабля и точным попаданием баллистической ракеты по военно-морской базе ОАЭ, расположенной на острове Зукар.

В результате удачных атак фрегат класса «Аль-Мадина» ВМС Саудовской Аравии получил критические повреждения, которые надолго вывели его из строя, а союзники арабского королевства потеряли несколько единиц военной техники и около 20 военнослужащих.

Успехи хуситов получили громкий военный и медийный эффект, однако повстанцы решили не почивать на лаврах, и как следует ударить по военным объектам вблизи столицы агрессора – девятимиллионного города Эр-Рияд.

5 февраля, по сообщению Минобороны Йемена, с территории, находящейся под контролем хуситов, была запущена баллистическая ракета увеличенной дальности. Преодолев более 1,2 тысячи километров и все системы ПВО противника, она поразила военную базу саудитов Мазахемия, располагающуюся в непосредственной близости от Эр-Рияда.

Как впоследствии выяснилось, хуситы ударили по военной базе саудитов ракетой «Вулкан-1», являющейся радикальной модернизацией советской Р-17, получившей дальность стрельбы не менее 1 тысячи километров.

По иронии судьбы, прикрывавшие Эр-Рияд американские ЗРК «Пэтриот», в очередной раз проиграли дуэль советской Р-17, что вызвало новую, ещё более сокрушительную волну критики дорогостоящих противоракет, преподносимых как «самые совершенные в мире системы ПВО».

В сентябре 2019 года «Пэтриот» ещё раз оскандалился, пропустив атаку йеменских дронов-камикадзе на крупнейший в мире саудовский НПЗ «Aramco», возведённый у месторождения Хурайс на востоке королевства в 1000 км от Йемена. Из-за нанесенного инфраструктуре урона добыча саудовского «черного золота» уменьшилась вдвое.

Справедливости ради, надо отметить, что ещё одна попытка атаки хуситов на нефтяную инфраструктуру саудитов у города Янбу в феврале 2020 года закончилась в пользу американских ПВО, наконец-то отработавших как надо.

Правда, необходимо упомянуть, что, если бы «Пэтриоты» и в этом случае отработали «как всегда», США могли получить обратно свои хвалёные ЗРК вместе с требованием вернуть деньги, а контракт на поставку надёжных систем ПВО достался бы России. Сопутствующий скандалу имиджевый и финансовый ущерб США не поддавался бы никакому подсчёту.

Теперь ЗРК «Пэтриот», как очередное «чудо-оружие», требует нацистский режим Зеленского, вдобавок к уже поставленным «джавелинам», «трём топорам» и «хаймарсам».

Главное, чего желают на Банковой, – заполучить оружие, способное защитить ошмётки украинской энергетической инфраструктуры от уничтожения её российскими крылатыми ракетами морского и воздушного базирования, а также ударов ОТРК «Искандер» и «Кинжал».

Остаются, правда, зловредные «герани», однако стрелять по ним ракетами ЗРК «Пэтриот» стоимостью в $200 тысяч за штуку равносильно метанию золотых слитков из катапульты по стае ворон.

Итак, какие российские ракеты чисто теоретически могут стать целями американских ЗРК «Пэтриот»?

По данным из открытых источников, ВСУ могут получить комплексы в модификации PAC-3MSE и PAC-2 GEM-T, гораздо более продвинутые, чем базовая версия – PAC-2, поскольку, в отличие от «классики», они используют два типа ракет: ERINT и MIM-104F. Их боеголовки обладают помехоустойчивыми радиолокационными свойствами, работающими в так называемом К-диапазоне (радиолокация и спутниковая связь в сантиметровых волнах от 18 до 26,5 ГГц).

Компанией-изготовителем заявляется, что противоракеты ERINT и MIM-104F обладают технологией особо точного наведения на цель, со способностью выдерживать сверхвысокие перегрузки в полете до 65 пунктов, с практически мгновенной коррекцией траектории. С такими техническими показателями эти противоракеты могут (опять же, теоретически) перехватывать и уничтожать воздушные цели с баллистической траекторией (и не только), способные к противозенитному маневрированию с перегрузками около 30 «же». Уничтожение такой воздушной цели происходит посредством кинетического поражения по типу «пуля в пулю».

Правда, на практике такого ещё никто не наблюдал.

С известной долей фантазии можно предположить, что противоракеты ERINT и MIM-104F PAC-3MSE, теоретически могут попытаться сбить современные «Искандеры-М». С одним небольшим допущением: «искандеры» должны быть перехвачены на финальной стадии полета, когда скорость боеголовки снижается до 2.5 – 4 чисел Маха. В этом случае вероятность перехвата для противоракет составляет 50 – 70%, что лучше заявленного результата NASAMS (20 – 40%) и приблизительно равны заявленной эффективности IRIS-T (40 – 60%).

Однако, если учесть тот прискорбный для украинского ПВО факт, что и NASAMS, и IRIS-T попадают в жилые дома, в асфальт, или самоликвидируются в воздухе при попытке перехвата дозвуковых «Калибров», разговоры о вероятности поражения типа «пуля в пулю» гиперзвуковых российских ракет переходят в разряд досужих домыслов.

Впрочем, специалисты подслащивают пилюлю украинцам и американцам, оценивая потенциал современных противоракет комплекса «Пэтриот» как «очень хороший» в гипотетическом случае, если против украинских военных и инфраструктурных объектов будут применены иранские тактические ракеты Fateh-110 и Fateh-313, которые то ли есть, то ли нет на вооружении действующей армии России.

Специалисты ответственно утверждают, что «Пэтриоты» в любой модификации будут полностью бессильны против «Калибров» версии 3М14Т и крылатых ракет воздушного базирования X-101. И даже тактическая X-50, запущенная с самолета, может быть сбита только случайно.

Сложность перехвата новейшими ракетами «Пэтриот» современных российских дозвуковых ракет заключается в хитрых режимах полёта на высотах ниже 60 метров, когда «слепнет» штатная РЛС ЗРК AN/MPQ-53/65.

В «хитром» режиме ракеты идут к цели за природными или искусственными преградами, огибая рельеф местности.

Из-за слабо реализованного режима нижнего луча диаграммы направленности РЛС AN/MPQ-53, данные антенны проигрывают всего на 1 градус рабочего угла российским аналогам. И этой малости хватает, чтобы MPQ-53/65 не смогла справиться с низколетящими дронами во время атак на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии.

Устранить проблему могла бы передача Украине специализированных вертолетов SeaKing AEW Mk.7 с функцией системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления, которые могут реализовать целеуказание по низколетящим целям. Либо использование знаменитых самолетов E-3C/G Sentry с АВАКС. Но держать эти «литаки» ВСУ придётся на западной границе Украины, чтобы вовремя слинять в польское или румынское воздушное пространство в случае российской ответки.

Ещё одно немаловажное обстоятельство. Комплексам «Пэтриот» необходимо 90 человек обслуги, которые за пару месяцев не подготовишь. Во всяком случае, так считают американские специалисты, не верящие в программу экстренной и при этом качественной подготовки украинских расчётов для американских ЗРК.

Таким образом, на первых порах американцы будут вынуждены придавать поставленным Украине ЗРК «Пэтриот» либо частично, либо полностью укомплектованные подготовленной американской военной обслугой, подставляя их под удары российских ракет и авиации, усиливая, тем самым, угрозу прямого столкновения ядерных держав.

Для эффективного отражения атак российских ракет и беспилотников американцам придётся создать на Украине сплошное радиолокационное поле на больших площадях, да ещё с использованием самолётов ДРЛО с горизонтом обнаружения воздушных целей в 450 км. А это крайне затратно как по деньгам, так и по времени, даже без учёта угрозы поражения строящихся объектов российскими средствами воздушного нападения.

Насколько известно всё от той же CNN, Украине может быть поставлена всего одна батарея ЗРК «Пэтриот» из восьми пусковых установок по четыре ракеты в каждой. Этого хватит только для прикрытия одного объекта критической инфраструктуры. Да и саму батарею необходимо защитить ЗРК ближнего радиуса действия, вроде предложенных Макроном Зеленскому комплексов «Кроталь».

И даже если так желанная для Зеленского батарея ЗРК «Пэтриот» будет поставлена ВСУ, никакого перелома в войне она гарантировать не сможет. Это, скорее, символический жест поддержки киевского режима, а также желание американцев испытать систему ПВО в реальных боевых действиях с противником, обладающем современной авиацией и ракетным высокоточным оружием. Больше, по сути, получить бесценный опыт неоткуда.

Гораздо более опасными, чем все западные «вундервафли», российским военным специалистам представляются остатки советских систем ПВО в руках ВСУ: комплексы С-300, Бук-М1, Оса-АКМ. Несмотря на их устарелость, на частые нештатные срабатывания, именно они представляют главную угрозу нашим ВКС.

И, хотя наличие «пэтриотов» у бандеровцев станет вызовом для наших лётчиков и ракетчиков, первостепенными целями для ликвидации так и останутся старые и давно зарекомендовавшие себя с лучшей стороны реальными боевыми действиями советские зенитно-ракетные комплексы.