Украина косвенно подтвердила нарушение перемирия на Донбассе

14.08.2019, Луганск, Александр Гусар

Украинская сторона подтвердила, что подорвавшийся в «серой зоне» снайпер Национальной гвардии выполнял боевое задание, тем самым сознавшись в нарушении режима перемирия.

Об этом на брифинге сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора.



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По его информации, представители ЛНР в СЦКК и члены общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» 13 августа передали представителям гуманитарного проекта «Эвакуация 200» при Минобороны Украины тело военнослужащего Нацгвардии Украины, погибшего 10 августа при подрыве на украинской мине в «серой зоне» вблизи села Рассадки. Представители СММ ОБСЕ зафиксировали вывоз тела военнослужащего на подконтрольную Украине территорию.

«Украинское командование даже не пытается скрыть факты нарушения взятых на себя обязательств по выполнению условий перемирия. Так, оккупанты официально подтверждают, что подорвавшийся на собственной мине 10 августа снайпер национальной гвардии Романенко, выполнял боевую задачу, то есть пытался совершить подлое убийство во время перемирия», – заявил Иван Филипоненко.

Он также отметил, что украинская пропаганда преподносит его смерть как геройскую, забывая упомянуть об условиях перемирия.