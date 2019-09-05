05.09.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Польша, Украина, Энергетика
Просмотров:

Украина лоханулась с американским газом

Американский сжиженный газ, о закупках которого через Польшу предварительного договорились Украина и США, на деле будет российским, просто доставлять его будут на американских танкерах или американские компании.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил политолог Дмитрий Джангиров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам эксперта, компаниям из США нет смысла «гонять» танкер через океан, если они могут закупить газ поблизости.

«Самый важный вопрос – какой мы будем газ получать из Свиноуйсьца. Ну да, конечно, он будет американским, потому что мы американцам заплатим. Вернее, скорее всего, заплатят американцам поляки, а мы уже заплатим полякам, но не имеет значения. Но по национальности газ, скорее всего, будет опять русским. Конечно, с Ямала, но он придет, конечно, на танкере под каким-нибудь флагом. Есть Бермуды, есть Панама, есть Греция, Папуа-Новая Гвинея. Под любым флагом, это абсолютно космополитичный бизнес.\

Как только газ сжижается в терминале и попадает на танкер, он в этот момент принадлежит оператору. Если есть такие лохи, которые готовы заплатить за логистику, за стоимость на главной бирже, где формируется цена на американский сжиженный газ, плюс логистика из Луизианы – ну, прекрасно. Но зачем для этого гонять танкер из Штатов, если есть вот тут рядом. При этом можно еще из Усть-Луги подогнать [морской торговый порт в Ленинградской области]… Так устроен большой бизнес, особенно в этой сфере» – заявил Джангиров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,











За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Сентябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть