Украина начала подготовку новой провокации в Азовском море

28.02.2019, Киев, Максим Карпенко

В ближайшее время в Азовском море может произойти очередная провокация. Об этом в своем блоге пишет политолог Олег Хавич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хавич отмечает, что накануне Украина в одностороннем порядке подписала протокол о квотах на вылов рыбы в Азовском море. Переговоры с Россий по согласованию этого документа были ранее сорваны меджлисовцами и националистами.

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«Помните, Чугункин (глава МИД Павел Климкин, – авт.) обещал «удивить Россию» в Азовском море? Вот и финт ушами: Государственное агентство рыбного хозяйства Украины в одностороннем порядке подписало некий «Протокол о разделении квот вылова рыбы в Азовском море» с преференциями для украинских рыбаков. Хотя документ с подписью украинского ведомства лишь отправлен дипломатической почтой в РФ, все СМИ трубят о том, что «Украина и Россия подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море».

Улавливаете логику? Завтра украинские рыбаки в сопровождении военных кораблей выйдут на лов в соответствии с отправленным письмецом, а когда их начнут принимать за браконьерство – начнут вопить на весь мир, да и стрельба с обеих сторон не исключена. Причём случится это на протяжении ближайших недель – до выборов-то всего месяц остался», – пишет Хавич.

Ранее Украина отказалась участвовать в распределении квот между рыбаками в Азовском море. Из-за этого с нового года украинские рыбаки стали считаться браконьерами в Азовском море.