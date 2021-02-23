Украина намерена отрезать себя от единой с Россией энергосистемы

23.02.2021, Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Украина должна отказаться от российской электроэнергии и навсегда «отрезаться» от единой энергетической системы с РФ.

Об этом в эфире ток-шоу «Свобода слова» заявил врио министра энергетики Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Витренко, справиться с дефицитом электроэнергии Украине помогут «западные партнеры».

«С газом еще в 14-м году мы интегрировали украинскую газовую систему полностью с Европой. Достаточно было газа для того, чтобы получать для покрытия нужд украинских потребителей. Что касается электроэнергии, то не было этого сделано. Планы существовали, переносились, обещали и не делали. Сейчас нам нужно сделать так, чтобы максимум до 23-го года мы завершили эту интеграцию и навеки забыли о любой зависимости по электроэнергии из России», – заявил Витренко.

То же самое, по его мнению, нужно сделать и с импортом дизельного топлива из России.

«Что касается дизеля, то нет критической зависимости от поставок дизеля по этой трубе. Особенно, учитывая,то дизель по этой трубе идет не только в Украину, а вообще в Европу. Далее, есть мировой рынок дизеля. Если не будет поставок из России или из Белорусии, а мы еще и из Белоруссии получаем, то будем закупать дизель на мировом рынке. И, снова-таки, учитывая опыт, часто цена на продукцию из России больше, чем на продукцию из мирового рынка. Потому что Россия специально пытается выкачивать деньги из Украины», – считает Витренко.