Политнавигатор - Новости России и Украины
16.05.2018, Минск, Владимир Гладков
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Донбасс, Местная власть, Минский процесс, Мнение, Политика, Украина

Украина намеренно затягивает конфликт, срывая переговоры в Минске


Украинская сторона открыто демонстрирует пренебрежение не только к переговорному процессу, но и к элементарным нормам поведения в обществе.

Об этом после очередных переговоров в Минске заявила и.о. министра иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина пытается всеми способами разрушить хрупкий контакт между Киевом и Донбассом, который ценой невероятных усилий с нашей стороны все еще удается поддерживать в Минске», – отметила она.

По ее словам, переговорщики от Украины всеми силами пытаются избежать конструктивного диалога и намеренно затягивают конфликт, в результате чего продолжает страдать население Донбасса.

«Такой подход Киева является абсолютно неприемлемым. Без решений по политическим вопросам, которые являются основой для установления мира в регионе, остальные направления Минских соглашений не могут дать долгосрочного и стабильного результата. В очередной раз призываем Украину прекратить провокации, как на линии соприкосновения, так и в зале заседаний, и в срочном порядке приступить к обсуждению важнейших вопросов повестки дня, в первую очередь по согласованию формулы Штайнмайера и по амнистии, по которым сегодня конструктивного диалога так и не состоялось», – подытожила Наталья Никонорова.

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