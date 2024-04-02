Украина не доживёт до осени, хаос и повальное бегство будут нарастать – Ларри Джонсон

Анатолий Лапин.  
02.04.2024 16:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Хаос на Украине, вызванный ударами ВС РФ по энергомощностям, будет лишь нарастать. В конечном итоге это приведет к остановке предприятий и массовой эмиграции населения из городов.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Хаос на Украине, вызванный ударами ВС РФ по энергомощностям, будет лишь нарастать. В конечном...

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Наполитано уточнил у Джонсона, на чем основан его пессимистический прогноз для Украины: «Ранее в нашей беседе вы указали, что Украина, скорее всего, распадется как страна, как правительство, в июне. Что заставляет вас прийти к такому выводу, Ларри?».

Джонсон подчеркнул, что помимо ударов по энергетике со стороны России, в пользу его довода свидетельствует и недавнее увольнение ближайшего окружения президента Украины Владимира Зеленского.

«Просто, ускорение того, что мы считаем хаосом. На днях Зеленский уволил, избавился от 5-6 разных людей, которые были его близкими приятелями, избавился от них из правительства. Мы не знаем, в чем была причина этого, действительно ли эти люди уволились или направились к спасательной шлюпке, давали ли они Зеленскому неприятные, но хорошие советы: «Эй, послушай, все потеряно, тебе лучше сократить потери и найти выход». Мы не знаем, но когда у вас такой хаос наверху в сочетании с потерей власти, – я имею в виду не просто отключение электроэнергии на один или два дня, когда кто-то появляется наверху и говорит: «Хорошо, я нашел выключатель, давайте включим его, вся энергия вернется». Нет, она не вернется. Они разрушили способность производить тепловую и гидроэлектроэнергию, так что это будет продолжать ускоряться с течением времени. И так при полном коллапсе электростанций, заводы не работают, люди не имеют возможности работать, у тебя будут сбои в пищевой цепочке, поставках продовольствия», – заключил Джонсон.

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