Украина не прекращает обстрелы Донбасса

09.03.2021, Москва, Олег Кравцов

Новости Украины

Количество обстрелов республик Донбасса украинской стороной вернулось к уровню 2015 года.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Московскому комсомольцу» заявила представитель «Союза добровольцев Донбасса» Анастасия Кузнецова.

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«Перемирие, объявленное в июле, к сожалению, продержалось недолго. Обстрелы и минирование нашей территории находится на уровне 2015 года. 8 Марта отметили обстрелом южного направления, были минометные попадания в жилые районы Донецка. Несколько дней назад обстрел из «тяжелого» велся больше часа. Я насчитала 30 «прилетов», но потом сбилась со счета. Писали, что стреляли только из минометов, но, по слухам, была и ствольная артиллерия», — рассказала Кузнецова.

В свою очередь директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов считает, что ситуация вернулась к состоянию двухлетней давности, а июльское перемирие изначально было обречено на провал.

«Бумага, основанная на лозунгах, не может заморозить активную фазу боевых действий. Еще осенью мы говорили, что к тому пакету нужно было сразу принять дополнительные механизмы, чтобы стабилизировать ситуацию, но этого не было сделано, и соглашение кануло в Лету. Я бы не стал говорить, что там какое-то нагнетание, скорее, ситуация вернулась к своему нормальному состоянию», — сказал Денисов.