24.10.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Крым, Политика, Россия, Строительство, Украина
Просмотров:

Украина не в состоянии проложить 20 метров асфальта на границе с Крымом

Пока Россия вкладывает колоссальные средства в инвестиции на территории Крыма, тогда как Украина не может привести в человеческий вид КПП на границе с полуостровом.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший глава фейкового «представительства президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Идет речь об оборудовании пунктов пропуска на админгранице с Крымом. В то время, когда россияне в Крыму построили огромный мост через пролив – автомобильный, железнодорожный, трассу, две мощных электростанции, переориентировали Северо-Крымский канал на реверс. Это… представляете себе вообще объем инвестиций и человеко-часов труда! А мы за это время не можем уложить 20 метров асфальта на КПП», – заявил Бабин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть