Украина не в состоянии проложить 20 метров асфальта на границе с Крымом

24.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Пока Россия вкладывает колоссальные средства в инвестиции на территории Крыма, тогда как Украина не может привести в человеческий вид КПП на границе с полуостровом.

Об этом в эфире 4 канала заявил бывший глава фейкового «представительства президента Украины в АР Крым» Борис Бабин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Идет речь об оборудовании пунктов пропуска на админгранице с Крымом. В то время, когда россияне в Крыму построили огромный мост через пролив – автомобильный, железнодорожный, трассу, две мощных электростанции, переориентировали Северо-Крымский канал на реверс. Это… представляете себе вообще объем инвестиций и человеко-часов труда! А мы за это время не можем уложить 20 метров асфальта на КПП», – заявил Бабин.