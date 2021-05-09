Украина обстреляла детский сад в ДНР

Украина обстреляла детский сад в ДНРНовости Украины
Украинская карательная группировка совершила в пятницу обстрел одного из работающих детских садов ДНР из крупнокалиберного вооружения.
Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Боевики 28-й омбр ВСУ из населённого пункта Красногоровка целенаправленно обстреляли окрестности посёлка шахты им. Челюскинцев на окраине Петровского района Донецка.
Прямое попадание пришлось на детскую площадку детского сада № 345 по адресу ул. Замойского 1, к счастью, пострадавших нет. Благодаря оперативным действиям воспитателей детей успели завести в здание», – говорится в сообщении.
При этом от обстрела пострадали соседние дома по адресам ул. Маркина 12/3 и ул. Замойского 2А.
Российский военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал сюжет с места событий. Военкор показал воронку от снаряда в непосредственной близости к детскому саду, а также следы повреждений на соседних строениях и усыпанный осколками асфальт.
В субботу обстрел района возобновился. Так, по данным Представительства ДНР в СЦКК, 8 мая украинские боевики применили БМП-2, в результате чего были зафиксированы повреждения четырех домостроений, один дом сгорел.
«Вследствие возгорания из-за попадания боеприпаса в жилой дом по улице Выборгская 1/1 и 1/2 уничтожена кровля площадью 200 кв. метров, а также личные вещи и мебель», – уточнили в администрации Петровского района.
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