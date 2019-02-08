08.02.2019, Киев, Максим Карпенко

ОБСЕ и Украина обменялись заявлениями по поводу недопуска российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся на Украине 31 марта.

Так, руководитель Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир написала обращение в адрес МИД Украины, отметив, что запрет на посещение российскими наблюдателями выборов противоречит правилам организации.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Решение отказать в возможности аккредитации гражданам одного государства-участника не имеет прецедентов и противоречит обязательствам всех государств-участников приглашать наблюдателей из любых других государств-участников ОБСЕ, которые могут пожелать наблюдать за ходом выборов в той мере, в которой это разрешено законом», – говорится в с обращении.

Это письмо расстроило вице-спикера украинского парламента Ирину Геращенко. В своем блоге она упрекнула ОБСЕ в том, что организация не раскритиковала прошедшие выборы в Госдуму и президента РФ, которые состоялись также в Крыму.

«Украинская сторона выражает глубокое разочарование и обеспокоенность тем фактом, что в отчетах ОБСЕ по результатам выборов президента РФ и Госдумы РФ нет ни слова о сфальсифицированных и незаконных выборах в аннексированном Крыму. Мы расцениваем такое молчание как подыгрывание сценариям ползучей легитимизации кражи Крыма. И в дальнейшем будем выражать глубокое беспокойство по этому позорному поводу во время всех встреч с ОБСЕ и другими международными партнерами», – написала Геращенко.

Также она высказала разочарование и обеспокоенность тем, что СММ ОБСЕ не мониторит ситуацию в Керченском проливе и в Крыму и не настаивает на постоянном допуске к неконтролируемой части украинско- российской границы.

Как сообщал «ПолитНавигатор» наблюдатели из России попробуют прилететь в Киев для мониторинга подготовки к президентским выборам, несмотря на принятый накануне Верховной радой запрет для граждан РФ участвовать в такой миссии на Украине.