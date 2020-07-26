Украина отдала Белоруссии статус крупнейшей транзитной страны

26.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Из-за неадекватной политики своего руководства Украина в 2014 году не только навсегда потеряла прибыльный статус транзитной страны, но и лишилась шанса стать частью крупнейшей транспортной артерии между Китаем и Европой.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил экс-замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас весь транзит объезжает территорию Украины и железнодорожным, и автомобильным транспортом. Государство теряет из-за этого миллиарды долларов. Но в нынешних условиях затянуть транзит на территорию Украины практически невозможно, даже на ту часть территории, которая не затронута боевыми действиями.

К примеру, основной транзит по территории Украины проходил в направлении Восток-Запад. Сейчас эти грузы объезжают территорию Украины через Белоруссию. И даже казахстанские грузы, которые раньше шли через территорию Украины в Польшу и Германию, сейчас объезжают Украину через Белоруссию.

И не только благодаря единому Таможенному союзу, но даже чисто географически, когда эти поезда и фуры поднимаются на север, чтобы объехать зону боевых действий в Донбассе, то им потом нет смысла опускаться потом на юг, и они через Белоруссию идут», – отметил эксперт.

Александр Кава подчеркнул, что в связи с этим Белоруссия сейчас активно реконструирует свою дорогу М10, которая идёт вдоль границы с Украиной.

«Учитывая то, что Казахстан уже построил свою часть коридора Западный Китай – Европа, РФ активно строит эту дорогу, то именно на коридор Брянск-Гомель-Брест может прийтись большая часть грузопотока, которая будет идти из Китая в Европу.

После того, как закончится строительство этого коридора по территории России и Белоруссии, то очень много фур, а перевозка контейнера на фуре из Китая в Европу займёт всего лишь 10 дней, а по железной дороге – 14 дней, на морских судах занимает от 28 до 35 дней. То есть, на этом направлении может быть огромнейший поток грузов. И, к сожалению, если ситуация будет развиваться по нынешнему сценарию, весь этот поток будет объезжать территорию Украины», – резюмировал специалист.