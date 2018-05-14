14.05.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина отказалась гарантировать безопасность российских дипломатов

Руководителю Российского центра науки и культуры в Киеве Константину Воробьеву в нескольких медучреждениях отказались выдать справку после нападения на него 9 мая боевиков неонацистской группировки С14, которая сотрудничает с СБУ.

Об этом российский дипломат рассказал в интервью “Российской газете”.

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Он сообщил, что от украинских властей никаких формальных сожалений, огорчений, заявлений не было услышано, хотя от имени посольства РФ в адрес МИД Украины была направлена нота, а сам пострадавший написал заявление в полицию и приложил справку от врача о причинении телесных повреждений.

В то же время сочувствие выражено со стороны мониторинговых миссий ООН и ОБСЕ, представители которых пообещали внести этот вопиющий случай в регулярный отчет, посвященный ситуации с правами человека, деятельности общественных организаций и проблемах национальных меньшинств на Украине.

По словам Воробьева, “ситуация для Россотрудничества очень тревожная”, поскольку продолжаются настойчивые попытки попытки прекратить его деятельность на Украине.

Глава Российского центра науки и культуры, неоднократно подвергавшегося нападениям со стороны нацистов, говорит, что из-за проблем с безопасностью пришлось перевести часть проектов в интернет.

“Поток людей временно ослаб, но постоянно звучат требования, призывы и просьбы восстановить деятельность в прежнем объеме. Мы объясняем, что со здания еще в феврале сняли охрану. Обещали вернуть, но воз и ныне там. И это противоречит статье №8 межправительственных соглашений 1998 года об обеспечении безопасности дипломатических и иных представительств. В связи с этим мы ограничены в своей деятельности – исключительно из-за нерешенных вопросов безопасности”, – подчеркнул Воробьев.

Он также признал, что у значительной части украинского общества пропаганда сформировала устойчивое негативное отношение к России.

“После нескольких лет такой массированной обработки умов, русофобия дает о себе знать, это имеет результат. Как иллюстрация: 9 мая, после нападения, мне в нескольких медучреждениях не дали справку о химическом ожоге глаз. Да, я представился, сказал, что дипломатический сотрудник, а мне говорят: ожог видим, но справку не дадим”, – отметил дипломат.

“Конечно, за девять лет, которые я руковожу Российским центром науки и культуры, наверняка были ошибки в работе, об этом можно говорить сейчас, постфактум. Но мы все-таки работали. Другое дело, что теперь нужно что-то менять, нельзя не менять. У руководства Федерального агентства, а также сенаторов и парламентариев есть понимание этого”, – резюмировал Воробьев.