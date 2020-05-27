Украина отказалась от переговоров с Донбассом

27.05.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина не будет вести прямой диалог с республиками Донбасса ни при каких условиях и ни в каком формате.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Он также похвалился, что реагировать на заявления глав ДНР и ЛНР – это не его уровень, как «министра 40-миллионной страны».

«Мы оказываем большую честь, обсуждая слова этого человека. Я – министр иностранных дел 40-миллионной страны, а он – никто на фоне российского флага. Потому тут нет смысла вообще это комментировать, всем все понятно. Я хочу только на одном акцентировать – даже виртуально, заочно Украина не будет вступать в прямой диалог с этими людьми.

С той стороны есть только один переговорщик – это Россия, мы это понимаем… Мы же с ними не будем вести разговор, соответственно, они не имеют никакой перспективы в нынешней системе, точнее в системе урегулирования, и в будущем Донбасса», – заявил Кулеба.