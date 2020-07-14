14.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Происшествия, Россия, Скандал, Украина, Экология
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Украина отравила главную реку Молдовы и Приднестровья


Дизельное топливо, попавшее в Днестр в украинском городе Могилев-Подольский, движется к Молдове.

Об этом пишет «Комсомольская правда в Молдове», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Утечка произошла из частного плавсредства, пришвартованного на пристани. Сколько именно вытекло топлива – неизвестно. Шлейф от пятна тянется на 250 метров.

«Все зависит от количества вытекшего топлива. если достаточное количество, может быть гибель рыбы и всего живого в реке. Купаться, разумеется, нельзя. В той части очень сильное течение, соответственно, все это будет сноситься вниз, разбавляться», – сказал молдавский эколог Илья Тромбицкий.

Он сомневается, что украинские и молдавские экстренные службы будут чистить реку.


«Никто этим заниматься не станет. Это очень сложно, нужна специальная техника. Это ведь поверхностно очень активные вещества. Пятно сносит вниз по течению. Оно может дойти до Дубоссарской ГРЭС», – сказал эколог.

Вода из Днестра используется в качестве питьевой во многих населенных пунктах как Украины, так и Молдовы и Приднестровья, в том числе и в Кишиневе по Днестровскому водопроводу.

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