Украина перед смертью превратилась в колонию строгого режима

04.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украина стараниями Владимира Зеленского превратилась в колонию строгого режима. Новый Зе-порядок предусматривает жёсткую цензуру, карательные меры по отношению к украинскому населению и стремительную деградацию. Зеленский «чипирует» жителей страны вредительской западной «правдой», вымышленной историей и пропагандой толерастии. Будущего у Украины, при правлении проамериканской верхушки, нет.

Об этом а своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет руководитель исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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В погоне за «европейскостью» страна победившего майдана утратила национальную идентичность. Ведь, оторвав Украину от России, преступные Зе-политики не только уничтожили экономику страны, они погубили духовного украинского человека. Зеленский, как и его предшественник Порошенко, переформатирует общество: оно должно быть глупым, послушным, зомбированным.

Оккупационный Зе-президент дал понять украинским гражданам, что время шуток закончилось. Всем неугодным закроют рот – быстро и жёстко, о чём свидетельствует блокировка трёх «неправильных» оппозиционных телеканалов. «Свобода слова» народного «слуги» моментально получила поддержку западных кураторов – США, Великобритании, Евросоюза, для которых Украина – это инструмент борьбы с Россией. «Демократия» постановила, что украинцы должны смотреть только то телевидение, в котором говорят о «перемогах» и «российской агрессии». И совершенно не важно, что Украина уже практически уничтожена Владимиром Зеленским.

По примеру Прибалтики «слуга» народа совершил, казалось бы, невозможное: превратил людей в бедных крестьян, а промышленно развитую страну – в мёртвую зону. Какими успехами может похвастаться, к примеру, член ЕС Литва? Сегодня там нет базовой инфраструктуры: остановлена Игналинская АЭС, пришла в упадок ТЭС «Электренай», закрыты крупные, процветающие в советские годы предприятия. На смену советскому благополучию пришли нищета, безработица и миграция.

Аналогичная картина происходит и в современной Украине: из категории производителя она скатилась до уровня потребителя. Страна живёт на последнем дыхании. Порядка 80 процентов пенсионеров находятся за чертой бедности, а молодёжь уезжает драить туалеты в соседнюю Польшу.

Чтобы выбраться из кризисной ямы, Украине нужны новые политические деятели, которые будут разговаривать с народом, смогут защитить людей от Зе-беспредела и восстановят украино-российскую дружбу. Ведь только в союзе с Россией Украина была экономически сильной, промышленно развитой и духовно богатой страной. Время, когда жители «незалежной» тихо сетовали на бесчинства своих чиновников, подошло к концу. Мы видим, как стремительно Вашингтонский Обком подталкивает Зеленского к радикальным действиям против украинского населения: запрет на свободу слова, обострение военной ситуации в Донбассе. Украину готовят к большой войне с Россией, потому что Америке позарез нужны российские ресурсы, без которых она погибнет.

Безусловно, появление новых, патриотичных политиков на Украине – очень сложный процесс. Ведь «дружественный» Запад, который де-факто правит «незалежной», будет всячески препятствовать появлению реальной оппозиции. Инакомыслия в «демократичной державе» быть не должно. Но украинцам важно помнить, что побеждает тот, у кого есть сила воли и любовь к Отечеству. Наши братья не должны жить в той фашистской колонии, которую для них создал Зеленский. Украинцы имеют право на достойное будущее, а образ будущего и план выхода из кризиса сегодня есть только у России. Спасение и развитие Украины возможно только в составе Российской Федерации.

Под большим ударом сейчас находится украинская молодёжь, которой Зе-бригада промывает мозги, внедряя разрушительную западную идеологию. Ненависть, вражда, героизация нацистов и мошенников, – это постулаты, на которых воспитывается современное украинское поколение. К примеру, в Киеве переименовали улицу имени украинского советского писателя Олеся Гончара в улицу уголовника Алексея Навального.

Это сделано по указу Запада, который ведёт информационную войну против России и её Президента Владимира Путина. Любыми способами западные «партнёры» хотят свергнуть российского лидера, навязывая и россиянам, и украинцам образ современного «героя» в лице предателя Родины Навального. Потому что Запад убедился, что за Владимиром Путиным – народ и будущее Большой России. И в посткризисное время именно Российская Федерация займёт лидирующие мировые позиции.