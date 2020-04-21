Украина погружается в стихийное мародерство

21.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Украину ждет массовое мародерство, если карантин не будет отменен и предприятия не смогут снова начать работать.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил бывший министр транспорта Украины Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Червоненко, у украинцев заканчивается не только терпение, но и средства к существованию, а потому карантин, введенный из-за коронавируса, надо прекращать.

«Если мы видим во Франции и в других странах уже начинается протест осознанный против этого опробования системы управляемости, ведь мы же точно не знаем и никто не знает, сколько людей из тех, что погибли – от коронавируса или от других болезней. В том числе, от стрессовых атак, атак страха.

А у Украины, в моем понимании, если мы хотим остаться как страна, при том, что у людей нет запаса прочности, если мы не вернемся на работу, нас ждут проблемы еще похлеще, чем то, что мы видели с лесами, загрязнением, Чернобыльской зоной.

Мало кто обратил внимание, но за субботу накануне Пасхи в Киеве сгорело четыре ресторана. Мнение среднего бизнеса однозначное – поджоги. Самое главное – это борьба за новые площадки для строек, для многоэтажек… Я, как безопасник, вижу – сейчас начнется проплаченные или стихийное мародерство», – заявил Червоненко.