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Новости Украины

Принимая активное участие в агрессивных действиях, войнах и проектах дестабилизации целых регионов на разных континентах, проводимых англосаксами, Польша рассчитывает всегда на мифические дивиденды.

Самим ярким примером неоправданных надежд был в свое время Ирак. Теперь поляки узнали на конференции доноров в швейцарским Лугано, что… будут вместе с итальянцами восстанавливать Донбасс.

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Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Похоже, Киев решил, что не позволит полякам восстановительные работы на Западной Украине, а то еще те подумают, что вернутся однажды на свои Кресы. Не пригласив поляков в центральные регионы и на юг страны, допустим в Одессу, Шмыгаль решил пошутить над польскими «партнерами», приглашая их восстанавливать Донецк.

Напомним, что гарантии и декларации главы украинского правительства касаются города, который с 2014 года находится на территории другой, правда, лишь частично признанной, но имеющей российские гарантии безопасности страны, то есть ДНР.

Было бы намного более реалистично, если бы восстанавливать Донецк, кстати, пострадавший в результате украинских обстрелов, начиная с 2014 года, Польшу пригласил глава ДНР Денис Пушилин. Но он в этом не заинтересован. По одной простой причине: восстановлением Донбасса будет заниматься и уже занимается Российская Федерация, в состав которой республика, вероятно, войдет.

Комментируя решение Киева, польский вице-премьер Петр Глиньский, ответственный за культурное наследие, сказал:

«Мы отдаем честь защитникам Украины. Они защитники свободы, демократии и наших общих ценностей».

Высказывание совсем некстати. Но что еще мог сказать представитель Варшавы, которому пообещали Донецк? Ведь с равным успехом пообещать можно и, например… Челябинск.