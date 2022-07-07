Украина пообещала полякам… Донецк

07.07.2022  15:07 (Мск), Варшава
Матеуш Пискорский.  
Просмотров: 2143
 
Дзен, Донбасс, Политика, Польша, Украина
Новости Украины

Принимая активное участие в агрессивных действиях, войнах и проектах дестабилизации целых регионов на разных континентах, проводимых англосаксами, Польша рассчитывает всегда на мифические дивиденды.

Самим ярким примером неоправданных надежд был в свое время Ирак. Теперь поляки узнали на конференции доноров в швейцарским Лугано, что… будут вместе с итальянцами восстанавливать Донбасс.

Принимая активное участие в агрессивных действиях, войнах и проектах дестабилизации целых регионов на разных...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Такое заявление сделал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Похоже, Киев решил, что не позволит полякам восстановительные работы на Западной Украине, а то еще те подумают, что вернутся однажды на свои Кресы. Не пригласив поляков в центральные регионы и на юг страны, допустим в Одессу, Шмыгаль решил пошутить над польскими «партнерами», приглашая их восстанавливать Донецк.

Напомним, что гарантии и декларации главы украинского правительства касаются города, который с 2014 года находится на территории другой, правда, лишь частично признанной, но имеющей российские гарантии безопасности страны, то есть ДНР.

Было бы намного более реалистично, если бы восстанавливать Донецк, кстати, пострадавший в результате украинских обстрелов, начиная с 2014 года, Польшу пригласил глава ДНР Денис Пушилин. Но он в этом не заинтересован. По одной простой причине: восстановлением Донбасса будет заниматься и уже занимается Российская Федерация, в состав которой республика, вероятно, войдет.

Комментируя решение Киева, польский вице-премьер Петр Глиньский, ответственный за культурное наследие, сказал:

«Мы отдаем честь защитникам Украины. Они защитники свободы, демократии и наших общих ценностей».

Высказывание совсем некстати. Но что еще мог сказать представитель Варшавы, которому пообещали Донецк? Ведь с равным успехом пообещать можно и, например… Челябинск.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июнь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть