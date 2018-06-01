01.06.2018, Киев, Ольга Козаченко

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Украина поставила в дурацкое положение ООН

Украинские спецслужбы, растиражировав фейк о якобы убийстве в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко, попросту поиздевались над всем миром.

Такое мнение в комментарии “Московскому комсомольцу” высказал замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

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“Украинская власть просто поиздевалась над практически всеми мировыми политиками и поставила в дурацкое положение даже ООН, которая больше часа обсуждала этот фейк на полном серьезе”, – сказал эксперт.

По его словам, история с Бабченко мало чем отличается от истории со Скрипалями, якобы отравленных боевым отравляющим газом, который мог убить целый город, но в итоге оказавшихся живыми.

“Когда серьезные межгосударственные решения, такие как высылка дипломатов, принимаются на основе таких фейков, это говорит о катастрофическом снижении уровня мышления тех, кто все это затевает”, – подчеркнул Жарихин.

Он полагает, что после случившегося с Бабченко “украинским властям уже никто не будет верить”.

Отметим, что, выступая в ООН, глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Москва “всегда рассматривала Бабченко как врага”.