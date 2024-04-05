Украина потеряет Одессу и Киев, если конфликт продлится – Джеффри Сакс

Анатолий Лапин.  
05.04.2024 13:20
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, США, Украина


Чем дольше США будут поддерживать конфликт на Украине, тем больше территорий она потеряет. Выделение очередного пакета ни к чему не приведет, а станет лишь пустой тратой времени.

Об этом в эфире телеканала The Hill заявил считающийся одним из лучших экономистов в мире Джеффри Сакс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше США будут поддерживать конфликт на Украине, тем больше территорий она потеряет. Выделение...

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«Это просто пустая трата денег. Если они хотят разворовать еще 60 миллиардов долларов, а это не мелочь, они, похоже, намерены это сделать. Но это ничего не даст, кроме новых разрушений для Украины… Эта война разрушила Украину. Чем дольше она будет продолжаться, тем меньше от Украины останется.

На самом деле все очень просто – если это будет продолжаться дольше, Россия захватит больше территории. Если это будет продолжаться достаточно долго, Россия захватит Одессу, Киев. И этот проект Байдена, который длится уже 10 лет, полностью уничтожит Украину», – заявил Сакс.

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