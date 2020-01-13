13.01.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
economics, Tехнологии, Общество, Политика, Россия, Украина
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Украина превращается в страну дровяного киберпанка

Несмотря на повальную нищету, Киев насаждает украинскому народу моду на новейшие технологии, и теперь люди в «незалежной» вынуждены топить дом дровами, а не дорогим газом, но при этом имеют дешевый ноутбук и доступ в Интернет.

Об этом в эфире телеканала «Юнион» заявил заместитель министра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина превращается в страну стремительного киберпанка. С одной стороны – новейшие технологии, они внедряются. Каждая из этих технологий и соцсетей очень серьёзно раскручиваются, на это всё навязывается мода.

А люди при этом начинают жить всё беднее. То есть, раньше люди жили в домах с нормальным отоплением, а теперь они в сёлах дровами отапливаются.

Достоверно известный мне факт: у людей стоит газовый котёл, но они не позволяют себе им пользоваться, потому что слишком дорого, слишком дорогая коммуналка. И поэтому они переходят на дрова.

Но зато, в тех же сёлах, уже есть интернет-провода, в эти дома уже подключены провайдеры, соответственно, через ноутбук они смотрят новости, и так далее.

То есть это какая-то новая, альтернативная, реальность, которой раньше не было», – резюмировал Ольхин.

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