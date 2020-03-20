Украина превратилась в банановую корпорацию

20.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украина не имеет самостоятельной политики, разные чиновники одного правительства говорят противоположные вещи.

Об этом YouTube-каналу «Главновости» заявил украинский политолог Андрей Мишин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Со времен Ющенко мы все больше превращаемся в государство-корпорацию, – сказал эксперт. – Как банановая республика времен О”Генри. Любые корпорации могут здесь править. Посол США на пресс-конференции генпрокурора – это полный идиотизм! Пришли к тому, что называется внешнее влияние. Смену правительства и генпрокурора многие оценивают как конец вестернизации Украины. Неправда, мы остаемся корпорацией, нами легко управлять».

«Наш министр иностранных дел – они должен утирать сопли, слюни и слезы сомневающемуся в украинской политике Западу, – считает украинский политолог. – В середине нулевых годов мы пытались, чтобы первый секретарь Совета безопасности вел диалог с Россией. Американцы сделали так, чтобы сдулся наш Совет безопасности, сегодня [глава офиса президента Украины] Ермак выполняет эту роль. Если глава МИД у нас должен быть проамериканский, если в парламенте глава комитета по иностранным делам должен говорить проатлантические вещи, то Ермак и Сивохо отвечают за другое направление».