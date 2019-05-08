Украина растеряет последние территории, если срочно не придумает свой миф Великой Победы

08.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Нельзя решать гуманитарные вопросы без отдельных территорий страны, если они считаются своими, тем более по такой деликатной теме, как национальная история и Великая Отечественная война.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политический эксперт Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы хотели вернуть Крым и Донбасс, нам надо было не трогать гуманитарную политику. Просто до возвращения этих территорий ничего не изменять. Потому что любые решения, принятые без мнения жителей, которые там проживают, отгоняют их от нас, откалывают, делают Крым островом, а Донбасс изоляцией, резервацией. Не надо было трогать.

Сейчас, если мы хотим возобновить интегрированность этих территорий, все эти вопросы нужно будет выносить на референдумы, чтобы все украинцы принимали решения по ключевым датам, по ключевым героям. Всё, что касается региональной истории, ОУН-УПА и прочее, это должны быть решения на местном уровне», – спохватился Бортник.

При этом он отметил абсурдность отказа от празднования такой даты как День Победы.

«В Израиле живут тоже неглупые люди, правда? Но они тоже празднуют 9 мая Днём Победы, государственным праздником. Израильский народ, у которого вообще нацизм забирал право на существование, они понимают ценность этого 9 мая. Они понимают, что это – стержень, на котором строится современное еврейское, израильское государство.

Мы должны учиться у умных людей, потому что, если посмотреть план «Ост», я попросил помощников подобрать оттуда, что должно было быть с Украиной (до сих нет перевода на украинский язык, на русском он кусками, переводили с немецкого), так в соответствии с этим планом 85 процентов людей, которые проживали на территории Украины, должны были быть или уничтожены, или депортированы из Украины», – рассказал политолог.

«Да, этот праздник у нас общий с Россией, с постсоветскими странами, с Израилем. Но никто нас не принуждает праздновать, как в России. Давайте формировать свой пантеон этой победы, давайте говорить своими символами, словами, героями и достижениями. Не надо дублировать, воспроизводить нынешний русский миф, давайте строить свой, украинский, у нас есть чудесный миф», – предложил свой рецепт Руслан Бортник.