Украина сделала еще один шаг к пропасти – Погребинский

07.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

За принятый Верховной радой закон о продаже земли МВФ, может быть, даст гораздо меньше, чем обещалось.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский политолог Михаил Погребинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что президент пока не одумался, пока он всё ещё думает, что ему нужно провести и закон о банках, и о бюджете, и вернуться к закону по земле, на который он очень рассчитывал. Неопытный президент позволил себе то, что никакой опытный политик себе бы не позволил, он сказал: голосуйте за открытие рынка земли, потому что от нас этого требует МВФ, а не потому что это как-то нужно экономике в момент кризиса.

А вот оказывается, как правильно говорили целый ряд политиков и экспертов о том, что ну, проголосуют, они потом что-то придумают ещё, какие-то требования, будут выкручивать руки – так и произошло», – заявил эксперт.

«Скорее всего, каких-то решительных движений не будет, закон в том виде, в котором он есть останется, МВФ всё равно денег даст, но меньше. То есть больших денег не будет, но каких-то два-три миллиарда долларов дадут, а дальше будут говорить: вот, поменяете, внесёте изменения – мы добавим и так далее.

Это абсолютно ничего не решает, никаких наших проблем. Это только позволит после реструктуризации долгов заплатить часть нашего долга. А что будет с нашим бюджетом, доходы которого не выполнены, и как обеспечить социальные статьи – совершенно непонятно. То есть это просто ещё один шаг к пропасти, куда ведёт нынешняя команда украинское государство», – добавил Погребинский.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее российский перебежчик Илья Пономарёв утверждал, что МВФ вообще может обойти Украину с выплатой транша.