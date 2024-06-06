Украина сильно рискует государственностью при продолжении войны – Карасев

Анатолий Лапин.  
06.06.2024 20:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Продолжение войны означает большие риски для сохранения государственности Украины.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Продолжение войны означает большие риски для сохранения государственности Украины. Об этом в эфире интернет-канала...

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Карасев отметил, что Украине не хватает денег на войну, и она зависит в этом от западных дотаций.

«Если война будет продолжаться, то риски для государственности больше для Украины. Для государства в широком смысле слова. Что такое государство? Территории, люди, инфраструктура, экономика. Вот мы видим, идет деградирование государства как такового. Деньги есть, но государства нет. Деньги-то западные идут в основном…

Сейчас, по заявлению Гетьманцева, главы бюджетного комитета, Украине на войну не хватает 300 миллиардов гривен, где взять эти деньги? Налоги увеличиваются? Увеличиваются. Тарифы увеличиваются? Увеличиваются. Люди беднеть будут? Будут беднеть. Вот вам деньги, но эти деньги могут пойти в экономику, на развитие бизнеса, на открытие новых фабрик, заводов, пароходов», – переживал Карасев.

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