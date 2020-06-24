Украина скуёт Россию по рукам и ногам на Ближнем Востоке – киевский эксперт

24.06.2020, Киев, Максим Карпенко

НАТО предоставило Украине статус расширенного партнерства и поставляет в страну свое вооружение для того, чтобы сковать Россию и ограничить ее возможности по продвижению на Ближний Восток.

Об этом в эфире интернет-канала InterVisor заявил блогер, называющий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Арестовича, Россия строит проект новой Византии, увеличивая активность в Сирии и Ливии, что является кошмаром для НАТО и Евросоюза. Поэтому Украина здесь выступает как сдерживающий Россию фактор. Крым же в этой ситуации для РФ играет ключевую роль.

«Позиция, которую строит Россия, – это византийский проект. Вот, я постил в интернете славный путь 45-й бригады разведки ВДВ, до этого она была полком, с 91-го года по нынешний момент. Боевой путь части прямо с расположения. И все пути ведут вниз – это Кавказ, восточное Средиземноморье, Турция.

Они реализуют византийский проект, они там схлестнулись с Турцией, которая тоже реализует византийский проект, на самом деле. И для НАТО, и для ЕС это кошмар, а также для стран Северной Африки, Израиля, вообще Ближнего Востока, потому что резко нарушается баланс интересов.

Там все завязано очень плотно – от исламизма до нефтепроводов, очень большой клубок интересов. Россия сунулась в Сирию, сунулась в Ливию, постоянно угрожает новым притоком беженцев, разжиганием конфликтов и так далее. И центр этой позиции лежит в Крыму.

Через Крым осуществляется оперативно-логистическое управление, плюс продуктовая безопасность, плюс логистическая безопасность. Там есть целый пакет интриг, которые крутит Россия. И для Европы это кошмар, и для НАТО это кошмар. И вместо того, чтобы играть на этом, выстраивать нашу позицию, мы сидим и выясняем, кто прав больше – Порошенко или Зеленский…

И НАТО вынуждены сами беспокоиться о своих интересах, напоминая нам и предоставляя нам возможности, которые позволят часть нагрузки сбросить с них. Поэтому зимой приехал Столтенберг с 26-ю послами, на высшем уровне в Одессе провел мероприятие. Это же неслыханная история.

Это была не поддержка Порошенко и не поддержка Зеленского – они просто реализуют свои интересы. Когда они дают сюда «Джавелины», это не значит, что они поддерживают Порошенко или Зеленского – им надо, чтобы российская армия была скована здесь, чтобы путинский бег к морю, к Средиземноморью был скован, отвлекался, тянул, давал им время и так далее», – рассуждает Арестович.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин уже предупреждал киевское руководство, что любая военная провокация с их стороны станет концом украинской государственности.