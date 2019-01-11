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Украина собирается взять в аренду боевые корабли
Украина должна возрождать свой флот путем ленд-лиза.
Об этом в эфире интернет-канала «Апостроф» заявил беглый крымский экономист, главный редактор портала BlackSeaNews, глава наблюдательного совета фонда “Майдан иностранных дел” Андрей Клименко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, пока на судоверфях Украины будут строиться новые корабли, пробел в ВМСУ нужно восполнять арендными судами.
«У нас нет выбора кроме того, чтобы сейчас, пока мы не восстановим свой флот, обратиться к практике ленд-лиза и взять в аренду как помощь какие-то корабли. Параллельно строить то, что мы можем, корабли и катера, и параллельно закладывать новые корветы и фрегаты. Но весь этот период, когда мы строим, его нужно перекрыть.
Даже взять в аренду по старому известному принципу ленд-лиза – это тоже проблема, потому что это международное соглашение, бюджеты, подготовить надо этот корабль. А это время, пока решается этот вопрос, нужно просить союзников, чтобы они обеспечивали военно-морское сдерживание путем наличия кораблей в Черном море», – заявил Клименко.
Ранее бежавший из Севастополя военный эксперт, экс-спикер ВМСУ Олег Чубук заявил, что на Украине сегодня де-факто нет военного флота.
А российский военный эксперт, капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин отметил, что одна лишь береговая охрана РФ сильнее всего украинского флота.
Метки: Андрей Клименко, ВМС Украины
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