04.06.2018, Киев, Максим Карпенко
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Транспорт, Украина

Украина сравнялась с Парагваем


Украина вошла в ТОП-10 стран мира с самыми плохими дорогами. Соответствующий рейтинг был опубликован в докладе Всемирного экономического форума, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Самые хорошие дороги, по данным экспертов, в Объединенных Арабских Эмиратах, Сингапуре и Швейцарии. Всего в списке представлены 137 стран. Украина делит 7-е место с конца с Парагваем. Хуже только в Йемене, Гвинее, Мадагаскаре, Гаити, Конго и Мавритании.

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Обогнали «незалежную» по качеству дорог даже неблагополучные страны Африки и Монголия.

Напомним, в минувшие выходные президент Украины с помпой открыл мостовой переход на трассе «Одесса-Рени», где объявил о выдающихся достижениях всех ветвей украинской власти при его строительстве: «Фактически это мост, который был построен украинцами, за средства украинского бюджета, построен из украинских материалов, совместными дипломатическими усилиями Министерства иностранных дел, Администрации президента, правительства».

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