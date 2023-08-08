Украина тайно отказалась от мирного плана Зеленского» – Карасев

Елена Острякова .  
08.08.2023 19:42
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


На «мирной конференции» в Саудовской Аравии Украина непублично отказалась от так называемого «мирного плана Зеленского», декларировавшего передачу ей российских территорий, включая Крым.

Такое мнение в интервью израильскому «Итон ТВ» высказал украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

На «мирной конференции» в Саудовской Аравии Украина непублично отказалась от так называемого «мирного плана...

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«Что важно на этой встрече: были, очевидно, какие-то компромиссы. По крайней мере, черновик возможного компромисса, который представлен в плане Саудовской Аравии. До встречи за основу переговоров брали так называемый мирный план Зеленского. Там 10 пунктов, один из которых предполагал начало переговоров только после вывода российских войск с территории Украины. Я так понимаю, из Крыма тоже. Исходя из того, что было представлено, такого предварительного жесткого условия уже нет. Украина согласилась на то, чтобы начать переговоры без этого предварительного условия», – сказал Карасев.

При этом он признал, что официально киевская делегация данный тезис не декларировала.

«Итоговой декларации нет. Как бы – стороны остались при своих. Официально украинская делегация не подтверждает эту версию Саудовской Аравии. Но на то и подготовительный период, чтобы жестко не фиксировать компромиссные формулы на бумаге, не связывать себя какими-то обязательствами, не получать критику по внутриполитической ситуации. Ну, в общем, маневры», – отметил Карасев.

Он предположил, что прекращение огня может произойти до конца года. Порукой тому, считает украинский эксперт, присутствие на конференции Китая, который может «завлечь и принудить Россию».

Отсутствие самой России не конференции Карасев считает вполне логичным, потому что РФ «рассчитывает на улучшение военных позиций».

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